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Perasovic, Fenerbahçe zaferini değerlendirdi
THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe'yi 80-77 yenerek play-off turuna kalmayı garantileyen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Basketbol derbisinde Aziz Yıldırım'a şok protesto
Euroleague'in 28. haftasındaki Anadolu Efes - Fenerbahçe derbisinde sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe yönetimini ve başkan Aziz Yıldırım'ı istifaya davet etti.
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Canik ‘Botaş’a fark attı
‘Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde ‘Play-off’u hedefleyen Botaş, kendi sahasında Canik Belediye karşısında hüsrana uğradı. Özellikle Sims’in sakatlanmasıyla zor anlar yaşayan mavi-beyazlılar, rakibinden tam 16 sayı fark yedi; maçı da 71-55’lik skorla kaybetti.
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Fenerbahçe Bogdanovic'i kaybetti, maçı kazandı
Fenerbahçe, Euroleague'de Bamberg'i deplasmanda mağlup etti ve önemli galibiyeti hanesine yazdırdı.
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Fenerbahçe'ye bir kez daha sakatlık şoku!
Brose Bamberg-Fenerbahçe maçının ilk çeyreğinde Bogdan Bogdanovic sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İşte Bogdanovic'in sakatlığında son durum...
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Anadolu Efes sahasında kazandı
THY Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Maccabi Tel Aviv'i 92-87 mağlup etti.
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Roller doğru dağıtılınca
H. Hakan Eyüpoğlu yazdı.
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Galatasaray'ın derbi hezimeti! 10-0 oldu...
Fenerbahçe'nin bu sezon Galatasaray'a karşı ezeli üstünlüğü basketbolda da sürdü. Galatasaray, erkek basketbol, kadın basketbol, erkek voleybol ve kadın voleybolda Fenerbahçe'ye mağlup oldu.
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Zeljko Obradovic, nasıl kazandıklarını anlattı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı sonrası Zeljko Obradovic, "Fark 15'e çıktı ama iyi oynamaya başladık. Savunmada agresiftik ve hücumda topu paylaştık. Böylece kazandık." dedi.
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