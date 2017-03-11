Fenerbahçe'den OAKA'da sürpriz istek! Fenerbahçe-Panathinaikos serisi öncesi flaş gelişme! Fenerbahçe, potada Final Four için kolları sıvadı. Çeyrek finalde Panathinaikos ile eşleşen sarı lacivertliler, Yunanistan'a çıkarma yapmak için de harekete geçti.